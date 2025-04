Volley C/M. Nel derby non c'è storia: VBC Mondovì batte Busca 3-0

Nel Campionato di Serie C brillante prestazione corale della capolista VBC MONDOVI’ allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba, che al PalaItis piega il Busca con un più che convincente 3-0 (25-19,25-19,25-16) al termine di una gara che è stata in equilibrio soltanto in avvio del primo set (fino al 9 pari) e del terzo (fino all’ 8 pari), mentre per il resto i monregalesi hanno costantemente condotto senza eccessive difficoltà. In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, la capolista sale a quota 60 e, visto il successo solo per 3-2 dell’ Acqui secondo in casa contro il tranquillo Chieri, porta a +6 il vantaggio sugli acquesi secondi, mentre resta invariato a +7 quello sul Lasalliano Torino terzo, che ha vinto per 3-1 a Boves.

“Abbiamo giocata in modo ordinato e con il giusto atteggiamento mentale – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, dimostrando una grande maturità e conquistando 3 punti davvero molto importanti e per nulla scontati. Di fronte avevamo una squadra composta da giovani tecnicamente e fisicamente di livello decisamente elevato, che nel corso della stagione sono notevolmente cresciuti e, se incappano nella giornata giusta, possono battere qualunque avversario (ed il netto successo per 3-0 sul Lasalliano Torino di qualche turno fa ne è l’ esempio più eclatante).

Siamo partiti un po’ contratti ed abbiamo commesso qualche errore di troppo, poi ci siamo sciolti e siamo andati via, controllando bene la gara e portandola in porta senza troppe difficoltà. Ora sfruttiamo la pausa pasquale per tirare il fiato e respirare, poiché questa annata, condotta sempre in vetta alla classifica fin dalla prima giornata, è stata decisamente molto stressante sia fisicamente che mentalmente perché abbiamo sempre dovuto giocare al massimo delle nostre potenzialità, senza poterci permettere distrazioni o passaggi a vuoto: penderemo alla trasferta di Santhià ed alle successive ultime 2 gare di campionato dopo Pasqua.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara il solo Candela in battuta.

Nel primo set si va avanti un po’ a strappi e vi è un sostanziale equilibrio sino al 9 pari, poi i monregalesi cambiano marcia e vanno via. Portandosi prima sul 15-12 con Menardo, poi sul 19-15 grazie ad un tocco di seconda intenzione di Polizzi, quindi sul 22-17 con Garelli ed infine chiudono 25-19 con due punti consecutivi firmati da Menardo, mentre entra Candela in battuta.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e stanno sempre saldamente avanti nel punteggio: un gran muro di Caldano vale il 7-3, Genesio realizza prima il 12-8 e poi il 19-14, quindi Berutti mette a terra sia il punto del 21-17 e che quello del 24-18 ed infine un errore avversario in battuta regala il punto del definitivo 25-19, mentre entra nuovamente Candela.

Nel terzo set qualche indecisione di troppo dei monregalesi permette agli ospiti di restare agganciati sino all’ 8 pari, poi ben quattro errori di seguito dei cuneesi lanciano il VBC MONDOVI’, che si porta sul 12-8. Berutti con un gran muro realizza il 16-9, Genesio sempre a muro sigla il 20-14, ancora un muro di Caldano vale il 23-15, quindi un attacco di Menardo porta il punteggio sul 24-16 ed infine Garelli realizza il punto del definitivo 25-16, mentre entra nuovamente Candela.

Ora il campionato si ferma per la consueta pausa per la Pasqua e si tornerà in campo per la ventiquattresima giornata - undicesima del girone di ritorno sabato 26 aprile, con il VBC MONDOVI’ atteso alle ore 20.30 dalla trasferta sul campo del Santhià.

VBC MONDOVI’ – BUSCA 3-0 (25-19,25-19,25-16)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Matteo Basso (L2), Borsarelli, Candela, Marco Basso, Catena, Bertano. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.