Israele, Netanyahu: "Lavoriamo ad accordo che prevede rilascio 10 ostaggi"

(Adnkronos) - Israele sta lavorando a un accordo con Hamas che prevede il rilascio di 10 ostaggi. Lo ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu ai genitori dell'ostaggio Eitan Mor, secondo quanto riferito dal Tikva Forum, un'alternativa di destra al principale gruppo di difesa degli ostaggi. Il premier israeliano ha chiamato ieri sera i genitori di Mor per aggiornarli sugli sforzi compiuti per raggiungere un accordo sul rilascio degli ostaggi. Il padre di Mor, Zvika, è uno dei fondatori del Tikva Forum.

Come ripota il canale saudita Al-Arabiya, citando fonti anonime, Hamas è disposto a rilasciare un maggior numero di ostaggi in base a una nuova proposta di tregua. La stesura del nuovo accordo è nelle sue fasi finali e il gruppo islamista ha dato parere favorevole per un accordo per aumentare il numero di ostaggi da liberare.

Attacchi aerei statunitensi nei pressi della capitale yemenita Sana'a hanno ucciso almeno 6 persone e ne hanno ferite 30 durante la notte. Lo rende noto il canale satellitare di informazione al-Masirah degli Houthi, che ha mostrato i vigili del fuoco che spruzzano acqua su un incendio, descritto come innescato dai raid aerei. Il Comando Centrale dell'esercito statunitense non ha riconosciuto gli attacchi.