Lutto nell'hockey: il portiere Thomas Commisso è morto a 41 anni

(Adnkronos) - Lutto nel mondo dell'hockey italiano. A soli 41 anni è morto Thomas Commisso, ex portiere di hockey su ghiaccio e inline, ricordato come un atleta di grande talento dalle squadre in cui ha giocato nel corso della carriera.

L’HCB Alto Adige Alperia lo ricorda con affetto. "Thomas, dopo le giovanili in maglia biancorossa, aveva esordito in prima squadra, con cui ha giocato un totale di 30 partite tra il 2002 e il 2013. Da backup dei Foxes ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane", si legge sulla pagina Facebook ufficiale della squadra. E ancor: "Tutta la società si stringe alla famiglia in un sincero abbraccio in questo momento di grande dolore".

Anche il Valdifiemme HC, dove Commisso ha difeso la porta per due stagioni, omaggia l'atleta dover appreso "con dolore la triste notizia della improvvisa scomparsa". Thomas, spiega la squadra sulla pagina Facebook ufficiale, "ha lasciato un bel ricordo a tanti di noi anche fuori dal ghiaccio".

Al cordoglio si aggiungono "atleti, dirigenti e tifosi degli Asiago Vipers". La società, sulla pagina Facebook ufficiale, definisce Commisso "nostro istrionico portiere nelle avventure europee di Anglet 2007 e nella vittoriosa edizione della Coppa Italia stagione 2007/2008".