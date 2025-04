Morto a Lima il Nobel per la Letteratura Mario Vargas Llosa

ROMA (ITALPRESS) - E' morto a Lima lo scrittore e drammaturgo peruviano Mario Vargas Llosa. Lo ha reso noto il figlio Alvaro Vargas Llosa sui social. Aveva 89 anni.E' stato uno dei più importanti scrittori e intellettuali contemporanei. Nato in Perù nel 1936, è autore di romanzi, saggi, opere teatrali. Ha ricevuto il Premio Cervantes nel 1994 ed il Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, con questa motivazione: "Per la sua cartografia delle strutture del potere e le sue immagini taglienti della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell'individuo". Tra i suoi romanzi più famosi La città e i cani (1963), La Casa Verde (1966), Conversazione nella Cattedrale (1969).- foto Ipa agency -(ITALPRESS).