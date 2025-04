Cuneoginnastica, Sofia Ambrosio argento nel volteggio senior in Portogallo

Matosinhos, 11-14 aprile 2025, Porto, 14th Gym Sport Artistic gymnastics tournament di Ginnastica Artistica. La delegazione Cuneoginnastica è partita venerdì 11 aprile da Milano Malpensa per raggiungere la cittadina di Matosinhos per prendere parte alla trasferta internazionale in terra portoghese.

Le ginnaste, accompagnate in gara dal tecnico societario Ines Camilla e dalla giudice nazionale Silvia Tartara, hanno portato un po' d’Italia in questa competizione che ha visto partecipare 270 ginnasti provenienti da tutto il mondo e facenti parte di 33 diverse delegazioni; oltre all’Italia, il Kuwait il Sud Africa, Panama e molte squadre europee.

La delegazione Cuneoginnastica era composta dalle ginnaste cuneesi Lucrezia Silvestro, Sara Hadouz, Asia Delfino, Jennifer Pancera e Caterina Reinero Shahini, insieme alla caragliese Alissa Frakulla e alla borgarina Sofia Ambrosio.

Nono posto in classifica per la squadra della Cuneoginnastica capitanata dalla più esperta Lucrezia.

Note di merito per l’undicesima posizione di Jennifer alle parallele asimmetriche dove è stata la prima riserva delle finali di specialità, brava anche nel concorso generale così come ottimo il dodicesimo posto di Sara nella categoria junior sui quattro attrezzi, Sara per la prima volta in gara esegue alla trave il salto avanti. Degno di nota il volteggio di Lucrezia ed il corpo libero con il doppio salto indietro. Nella somma dei quattro attrezzi buone prove della giovane junior Alissa che porta a termine quattro esercizi eleganti e senza errori. Un po' di rammarico per Asia che in recupero da un infortunio non riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità. Si aggiudica il trofeo la squadra nazionale scozzese seguita dalla Slovacchia.

Ancora una grande soddisfazione nell’ultima giornata di gare, quella delle finali di specialità dove Sofia che era impegnata su 3 attrezzi su quattro conquista una splendida medaglia d’argento al volteggio; prima in qualifica, era l’unica ginnasta della finale a portare un salto avvitato teso. Per accedere alla finale del volteggio è obbligatorio presentare due salti diversi e così con un secondo salto ben eseguito conquista la sua prima medaglia di specialità in una competizione molto importante. Infine grande sorpresa dell’allieva Caterina che, in finale al corpo libero si aggiudica la quarta piazza in finale con le big con un esercizio precisissimo e spiritoso.

Grande soddisfazione dunque per tutta la delegazione italiana che rientra in Italia con una grande esperienza sportiva internazionale di agonismo, di amicizia e di condivisione.