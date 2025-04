A Bra torna il Mercatino del vintage

Torna nel centro cittadino di Bra il Mercatino del Vintage, dell’Antiquariato e dell’Artigianato artistico.

L’evento si svolgerà domenica 27 aprile 2025 in via Principi di Piemonte, via Marconi, Via f.lli Carando, via Sarti, via Cavour, piazza Roma e via Audisio. Sarà possibile curiosare tra le tante bancarelle con complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tanto altro dalle 8 e fino alle 19.

Info: 0172.430185 – www.turismoinbra.it.