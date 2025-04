Fiera di Primavera a Mondovì, il Comune: "Nonostante il meteo, importante afflusso di visitatori"

"Un’edizione meteorologicamente in chiaroscuro che ha comunque fatto registrare afflussi di visitatori importanti in entrambe le giornate della manifestazione, grazie ad un’offerta espositiva mai così ricca ed eterogenea". Così il commento del sindaco Luca Robaldo e gli assessori Alessandro Terreno (eventi) e Alberto Rabbia (commercio) commentano la 64^ Fiera di Primavera, che si è svolta lo scorso fine settimana, nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile.

Una manifestazione che ha misceltao anime differenti ma complementari, con diverse novità soprattutto per i più piccoli e per gli amanti del tempo libero. Se da un lato sono infatti stati confermati il Gran Mercato di Primavera, i produttori agricoli, le aree espositive per tecnologie per la casa, automobili e mezzi agricoli e la rassegna zootecnica “PrimaVera Piemontese” (che quest’anno è stata spostata in piazza Unità d’Italia), dall’altro si è ampliata ancora la sezione dedicata alla floricoltura e al florovivaismo coordinata dalla giornalista Mimma Pallavicini e, soprattutto, si sono moltiplicate le attività sportive per i più piccoli: dal rafting urbano sul torrente Ellero alla zip-line cittadina, dall’orienteering in città allo street soccer, dalla parete di arrampicata al BMX show con Alex Barbero, senza dimenticare l’area giochi, le fattorie didattiche e lo street food.

"Tanti gli accessi all’area outdoor e tempo libero e altrettanti i fruitori delle singole aree tematiche. Per la prima volta, inoltre, si è potuto toccare con mano l’attrattività del percorso espositivo da piazza Carlo Ferrero a piazza Santa Maria Maggiore - aggiungono dall'amministrazione -Dopo i tentativi di Calici & Forchette e del Carnevale, la Fiera di Primavera 2025 ha dimostrato la bontà degli investimenti urbanistici compiuti e la validità logistica di trasformare il centro storico in una straordinaria scenografia espositiva".