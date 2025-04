"Grazie al reparto oncologico del Santa Croce di Cuneo"

Gentile direttore,

con la presente volevo ringraziare l'ospedale di Cuneo ed in particolar modo il Dott. Donati e la sua equipe, il reparto oncologico, il CAS e tutto il personale del reparto.

A dicembre è stato diagnosticato una neoplasia del colon trasverso a mia sorella. Sono momenti difficili, dove non si comprende neanche che cosa stia succedendo e non si comprende il futuro e se ci sarà un domani.

Dal primo momento siamo stati tutti accompagnati nel decorso. Dico proprio "siamo" in quanto hanno permesso alla famiglia di stare accanto al malato, di poter vivere con lui i passi necessari per superare questo momento.

Come nelle scalate in montagna i dottori, il personale si è comportato come una guida esperta, ci hanno insegnato ad affrontare ogni passaggio, ci hanno preparato ad attendere i tempi necessari infondendoci fiducia e non false speranze. Il decorso ha seguito le aspettative e per fortuna ora possiamo guardare con fiducia al futuro.



È doveroso quindi ribadire un grazie alla capacità, alla umanità dei dottori, del dott. Donati, hanno saputo parlare e spiegare la malattia, ma hanno saputo guardare con umanità il malato che non era più un caso ma una "persona" con la sua unicità.



Grazie di tutto

Michelangela Luchino