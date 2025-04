Il sacrario di Boves si riempie di tante gru colorate per l'80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione e del progetto Boves-Hiroshima, giovedì 24 aprile si terrà l’inaugurazione dell’esposizione di Gru sotto il Sacrario cittadino.

L’appuntamento sarà alle ore 21 sotto il Sacrario abbellito con mille colori grazie alle tantissime gru realizzate da volontari di tutte le età e da ragazzi e ragazze delle scuole. Un progetto ambizioso, reso possibile grazie alla disponibilità di tantissime persone, che vuole rappresentare un grido per la pace nel mondo in un’epoca in cui troppe guerre sono alle porte.

Alle ore 21.20 presso l’auditorium Borelli si terrà l’intervento del presidente dell’Associazione “Sentieri di Pace” Giorgio Falco, promotore della raccolta fondi che avverrà durante la serata, a favore dei bambini vittime di guerra.