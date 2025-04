L'Asl Cn1 mette in vendita "Casa Demonte" a Cavallermaggiore: base d'asta di 245 mila euro

Il giorno 20 maggio, alle ore 11, presso la sala riunioni dell’Ospedale di Savigliano, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del fabbricato denominato “Casa Demonte” sito in Cavallermaggiore in via Turcotto angolo via Siccardi 1.

L’immobile è situato nel centro storico della città, a breve distanza dal Palazzo Comunale e da tutti gli altri servizi.

Il fabbricato è costituito da due piani fuori terra e un piano interrato; è attualmente non utilizzato. Il prezzo a base d’asta è di 245 mila euro a corpo.

I soggetti interessati possono partecipare all’asta facendo pervenire all’Azienda Sanitaria Locale CN1- Struttura Semplice Patrimonio - via Ospedali n. 5 - 12038 – Savigliano a mezzo posta (raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, o anche con consegna a mano, busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, entro le ore 12,00 del giorno 13/05/2025.

I documenti dell’asta, necessari per produrre l’offerta, sono consultabili e possono essere ritirati presso la Struttura Semplice Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Locale CN1, con sede in Savigliano, via Ospedali n.5, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, oppure sul sito internet: www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni-immobili. Eventuali informazioni in merito ai documenti richiamati nel presente bando d’asta possono essere richieste telefonicamente alla Struttura Semplice Patrimonio: Avv. Manuela Cravero (tel. 0171/450219).