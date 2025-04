Mondovì, chiuso il micronido di Sant'Anna per criticità igienico sanitarie

Sarà chiuso a partire da oggi, almeno fino a inizio maggio, il micronido di Sant'Anna Avagnina.

La struttura, di proprietà comunale ma in gestione a una cooperativa, è risultata carente rispetto alle norme igienico sanitarie. In dettaglio, nel corso di un'ispezione, cui sono state sottoposte anche altre strutture che offrono il medesimo servizio in Città, sono stati rinvenute tracce di escrementi di topo. Le aree interessate non coinvolgono direttamente le aree gioco utilizzate dai bambini, ma l'edificio è stato immediatamente chiuso con apposita ordinanza sindacale.

La scuola è stata chiusa con effetto immediato e il sindaco e l'assessore competente stanno personalmente contattandole famiglie per informarle di quanto accaduto. La struttura serviva una ventina di bambini.