Quarantacinque Ambassador rispondono alla chiamata di Langhe Monferrato Roero

Professionalità e punti di vista differenti per raccontare Langhe Monferrato Roero. Al centro, le persone e la loro narrazione del territorio. Questi i principi alla base di “Ambassador 5.0”, il progetto di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, organizzato e coordinato dalla social media strategist Giorgia Deiuri.

Venerdì 11 aprile scorso, a Barolo, si è svolto il primo incontro conoscitivo tra lo staff dell’ATL e gli Ambassador che hanno risposto alla chiamata dell’Ente Turismo.

“Ambassador 5.0” è il progetto dedicato agli appassionati delle colline e del digitale che nasce per coinvolgere i residenti in Piemonte e farli diventare protagonisti della promozione territoriale sui profili istituzionali Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube dell’Ente Turismo.

Gli “Ambasciatori 5.0 della destinazione” si specializzeranno nelle sezioni Bike, alla scoperta dei percorsi più emozionanti tra colline e vigneti, Trekking, per raccontare immensi panorami e sentieri nascosti, ed Enogastronomia, comunicando i sapori autentici e i vini pregiati che nascono in questa terra. Inoltre, approfondiranno temi come il Family, con le esperienze da vivere in famiglia tra Langhe Monferrato Roero, e il Detox, rivelando al pubblico una destinazione capace di rigenerare corpo e spirito in un’oasi di pace e benessere.

C’è ancora la possibilità di candidarsi scrivendo a ambassador@visitlmr.it .

Dichiarazione Bruno Bertero, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero: “È stato un incontro di comunità, che ci ha permesso di conoscere volti, raccontare storie ed esperienze, intrecciare relazioni. Abbiamo condiviso la visione e gli obiettivi di un progetto che mette le persone al centro del racconto territoriale, riconoscendo negli Ambassador non solo dei portavoce, ma dei veri custodi di identità, paesaggio e accoglienza. Le Langhe, il Monferrato e il Roero non si raccontano solo con le parole: si raccontano attraverso le immagini e la capacità di comunicare in modo autentico, contemporaneo e gentile”.