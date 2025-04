Savigliano, ostetricia attiva in locali provvisori

Mentre procedono i lavori per il completo ammodernamento del reparto di Ostetricia all’ospedale di Savigliano, che sarà profondamente rinnovato entro i prossimi mesi, l’attività sia ostetrica sia ginecologica non si ferma.

Dichiara il direttore sostituto della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia Alessandro Bottero: “Continuiamo a lavorare a pieno ritmo in una sede provvisoria, sempre contigua alle sale parto. Avviati i lavori, nel giro di pochi mesi potremo contare un reparto più efficiente e accogliente per le nostre attività sia ostetriche sia ginecologiche. Siamo pertanto pienamente operativi e in questi ultimi giorni sono nati diversi bambini nella nostra Ostetricia".