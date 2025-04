Sorì eroici, Varrone (Cia Cuneo): “I vigneti in pendenza sono patrimonio di un paesaggio unico e simbolo del lavoro straordinario dei viticoltori”

L’Associazione Comuni del Moscato rilancia la campagna di sensibilizzazione verso il progetto “Sorì Eroici”, indicando il mese di aprile come momento chiave per l’adesione da parte dei produttori. L’iniziativa punta a riconoscere il valore del lavoro svolto nei vigneti posti in forte pendenza, attraverso una mappatura aggiornata e l’assegnazione di un marchio che certifica la qualità e la sostenibilità del prodotto.

Il protocollo, elaborato dal Comitato nel corso degli anni sotto la guida di Luca Tosa, ha già permesso di censire quasi 20 mila ettari di vigneti nelle aree di Langhe, Roero e Monferrato.

L’invito è rivolto non solo ai produttori di Moscato d’Asti, ma anche a chi lavora con altre denominazioni, purché le coltivazioni si trovino in terreni collinari particolarmente scoscesi.

"Sosteniamo l’iniziativa dell’Associazione Comuni del Moscato – osserva il direttore provinciale di Cia Cuneo, Igor Varrone -, sottolineando come i Sorì Eroici rappresentino un simbolo identificativo del nostro paesaggio vitivinicolo e dell’impegno straordinario che tanti viticoltori dedicano ogni giorno al lavoro in vigna. Valorizzare queste realtà significa non solo tutelare un patrimonio agricolo unico, ma anche dare un segnale forte sulla qualità e sulla sostenibilità del nostro vino".

Tra i criteri di ammissione al progetto figurano la pendenza del terreno – con inserimento automatico per vigneti oltre il 40% – e la difficoltà nell’impiego di mezzi meccanici. Sono escluse invece le parcelle esposte a Nord. È inoltre richiesta l’adesione a protocolli di sostenibilità ambientale, come il biologico, il biodinamico, SQNPI, The Green Experience o altri sistemi certificati, oppure il rispetto dei criteri agroambientali della Regione Piemonte.

Per completare l’iter di certificazione, i produttori devono superare una verifica in campo da parte della società Walden, incaricata anche del rilascio della documentazione che attesta l’idoneità del vigneto.

Attualmente sono quindici le aziende già certificate, molte delle quali hanno preso parte a eventi promozionali di rilievo, come il recente Salone del Vino di Torino 2025.

Per approfondimenti e per aderire al protocollo, tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata “Sorì Eroici” sul sito www.associazionecomunidelmoscato.it, oppure contattando i numeri telefonici 328.7542698, 328.3193018 o 335.441192.