Un’assemblea carica di emozioni e una conviviale pasquale per il Lions Club di Racconigi

Venerdì 11 aprile 2025, il Lions Club di Racconigi ha vissuto una serata densa di significato presso il Ristorante L’Arancera, dove si è tenuta l’Assemblea annuale, culminata in una cena conviviale per gli auguri di Pasqua. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione, condivisione e rinnovamento, in pieno spirito lionistico.

L’Assemblea ha visto un passaggio di testimone importante con la proposta di nomina del nuovo Presidente, il cui passaggio di consegne avverrà ufficialmente il 26 giugno p.v., nella conviviale di chiusura dell’anno lionistico.

A introdurre la serata è stato il Cerimoniere Domenico Giaccone, che con garbo ha dato il benvenuto ai partecipanti, esprimendo gratitudine per la loro presenza e il loro impegno costante. La parola è poi passata al Presidente uscente, Vincenzo Inglese, che ha tracciato un bilancio dei due anni di mandato. Con emozione, Inglese ha ringraziato i soci per il lavoro svolto insieme, sottolineando come ogni iniziativa sia stata guidata dai valori cardine del lionismo: servizio, solidarietà e dedizione alla comunità. Non sono mancati i ringraziamenti agli ospiti presenti, il cui contributo ha arricchito l’evento.

Il momento clou della serata è stato l’intervento del neo-eletto Presidente, Giacomino Beltrando, che ha preso la parola con entusiasmo e riconoscenza. Beltrando ha rivolto un caloroso ringraziamento ai soci per la fiducia accordatagli, evidenziando l’importanza del ruolo del Lions Club di Racconigi nel contesto istituzionale e sociale. Ha poi lodato gli eccellenti service realizzati dal Club, che hanno lasciato un segno tangibile nella comunità, rafforzando il legame con il territorio. Infine ha elencato i nominativi scelti come officier.

La serata si è conclusa con la cena conviviale, un’occasione per scambiarsi gli auguri pasquali in un’atmosfera di amicizia e condivisione. L’evento ha confermato ancora una volta la vitalità del Lions Club di Racconigi, pronto a proseguire il suo cammino sotto la guida del nuovo Presidente, con l’impegno di continuare a fare la differenza, sempre nel rispetto dei principi lionistici.

Un momento di festa, ma anche di rinnovato impegno per un futuro ricco di progetti al servizio della collettività.