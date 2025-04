Basket, serie C interregionale: Cogal Savigliano è campione di regular season per il girone A

Una cavalcata incredibile quella compiuta dalla Cogal in questi mesi e che domenica è arrivato solamente al primo ma già determinante traguardo: Savigliano è campione di regular season per il girone A di Serie C Interregionale. A meno di 12 mesi dalla dolorosa retrocessione dalla B le Pantere sono ora lanciatissime verso un ruolo da protagonista ai playoff in partenza dopo la pausa pasquale, forti di risultati importanti e di un gioco che spesso e volentieri ha divertito e convinto.

La sfida di domenica, ancora decisiva per stabilire gli accoppiamenti della seconda fase, ha visto la Cogal praticamente sempre in vantaggio con un divario che periodo dopo periodo è cresciuto senza che le Pantere mettessero in campo acuti degni di nota. È bastato un Romerio sugli scudi (5 triple per lui) e la buona prova del resto del quintetto base per sopperire all’assenza di Abrate e superare 5 Pari degli ex Utieyn e Tulumello (41 punti in due).

In attesa della compilazione del tabellone ufficiale e del calendario playoff, Savigliano avrà un paio di settimane di tempo per preparare al meglio l’imminente serie contro Gino Landini Lerici. I liguri hanno strappato il pass per la seconda fase all’ultimo turno e hanno chiuso con un record complessivo di 10-16. Savigliano (24-2) ha superato Lerici in entrambi gli scontri stagionali, prima in casa per 89-61 e poi in trasferta per 59-68.

«Non abbiamo giocato la nostra migliore partita e forse anche per la posta in palio sembravamo un po’ contratti e scollegati. Poi con continuità l’abbiamo portata a casa.

Ho fatto i complimenti ai ragazzi per il primo posto e per tutta la regular season disputata ma ora si azzera tutto e inizia una nuova fase. Affrontiamo i playoff turno per turno senza porci obiettivi ma puntando a fare il meglio possibile: avremo sempre il fattore campo a favore e questo potrà darci una mano in più».

La formula della seconda fase prevede un playoff con scontri al meglio delle tre tutti interni al girone. Da ognuno dei quattro raggruppamenti emergerà una sola vincitrice che si presenterà alla final four finale: le vincitrici delle due “semifinali” e la vincente tra le perdenti verranno promosse in B. Un percorso lungo e tortuoso ma che la Cogal ha dimostrato di poter affrontare al meglio.