Franco Pagliano porta ad Alba “L’arte del riciclo”: i suoi straordinari mosaici in mostra alla Chiesa di San Giuseppe

Il Centro Culturale San Giuseppe di Alba ospita, dal 18 aprile all’11 maggio 2025, la mostra personale di Franco Pagliano, artista e maestro del mosaico contemporaneo. Intitolata “L’Arte del Riciclo – I mosaici di Franco Pagliano”, l’esposizione celebra il connubio tra creatività e sostenibilità, offrendo al pubblico un percorso affascinante tra opere realizzate interamente con materiali riciclati.

Un’arte che dà nuova vita agli scarti

Franco Pagliano è noto per la sua capacità di trasformare oggetti comuni – tappi di sughero, pezzi di legno, metalli e altri materiali di recupero – in opere d’arte che sorprendono per armonia, geometrie e impatto visivo. Ogni mosaico esposto è una testimonianza concreta di come l’arte possa educare alla cura per l’ambiente e alla valorizzazione dell’ordinario.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Centro Studi per la Promozione Culturale di Luigi Einaudi Monforte, si inserisce nel panorama degli eventi culturali albese con un’iniziativa che unisce estetica, riflessione e innovazione.

Inaugurazione ufficiale il 18 aprile

L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 18 aprile alle ore 17:30 presso la Chiesa di San Giuseppe, suggestiva cornice che ospiterà le opere per quasi un mese. Sarà un’occasione per incontrare l’artista, scoprire il significato delle sue creazioni e dialogare intorno ai temi dell’arte sostenibile e del riuso creativo.

Orari di apertura al pubblico

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari:

Lunedì: 10.00 – 12.30

10.00 – 12.30 Da martedì a venerdì: 14.30 – 18.00

14.30 – 18.00 Sabato e domenica: 10.00 – 12.30 e 14.30 – 18.00

L’ingresso è libero, e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 335 8233560.

Un’occasione da non perdere per gli amanti dell’arte e dell’ambiente

La mostra di Franco Pagliano ad Alba rappresenta molto più di un’esposizione artistica: è una vera e propria esperienza educativa, un invito a ripensare il nostro rapporto con gli oggetti e l’ambiente che ci circonda. Un evento imperdibile per chi crede che l’arte possa – e debba – essere anche strumento di consapevolezza ecologica.