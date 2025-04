Limone Piemonte celebra il ponte di Pasqua all'insegna del divertimento, della cultura e della tradizione

Limone Piemonte si prepara a celebrare il Ponte di Pasqua con un ricco programma di iniziative pensate per intrattenere grandi e piccini. Sabato 19 aprile presso la Biblioteca-Museo dello Sci i bambini a partire dai 4 anni potranno cimentarsi con un Gioco dell’oca pasquale a grandezza naturale. Un appuntamento ludico e interattivo dove i piccoli partecipanti potranno divertirsi lanciando un dado gigante e affrontando sfide e attività su ogni casella.

L’iniziativa si svolgerà in due turni, alle 10 e alle 16. L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi tramite la piattaforma Eventbrite o via mail al seguente indirizzo: bibliotecacivica@comune.limonepiemonte.it.

Nel pomeriggio di sabato 19 aprile alle 16.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Limone l’autore Bruno Geraci presenterà il suo nuovo libro "Intelligenza artificiale. Possibilità infinite, rischi enormi", edito da CN. L’opera accompagna il lettore in un viaggio nel mondo dell’intelligenza artificiale, una tecnologia destinata a trasformare radicalmente le nostre vite, la società e il futuro. Con uno stile chiaro e accessibile, Geraci esplora conquiste straordinarie e al tempo stesso solleva interrogativi profondi su rischi e implicazioni etiche, sociali ed economiche legati a questa nuova “presenza” nella nostra quotidianità. Un libro che unisce rigore e divulgazione, capace di suscitare quella “vertigine della conoscenza” che nasce dalla scoperta di territori ancora in gran parte inesplorati. La prefazione è a cura di Paolo Benanti. Ingresso libero.

Sempre sabato 19 aprile la Galleria Senesi Arte in collaborazione con l’Associazione culturale Ego Bianchi presenta la rassegna “L’arte di Nespolo incontra l’arte di Lodola”.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà accessibile a partire dalle 17 in via Roma 5C negli ex locali della Banca Popolare di Novara che già ospitano la mostra personale dell’artista Ugo Nespolo “Sic et Simpliciter”. Seguirà cocktail di benvenuto.

Nel giorno di Pasqua, domenica 20 aprile, le vie del centro storico accoglieranno le bancarelle del Mercatino dell’artigianato tipico di montagna. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione La Luna, vedrà la partecipazione di numerosi operatori del settore dell’artigianato tipico che producono oggettistica, arredamento e accessori in legno, in ceramica e in tessuto, prodotti di cosmesi naturale e di enogastronomia tipica come il miele, le nocciole ed i dolci tipici della ricorrenza pasquale. Saranno organizzati anche laboratori di pasticceria e attività di intrattenimento per i bambini. L’evento sarà anche un’occasione per sostenere iniziative ad impatto sociale con la vendita delle uova di Pasqua della Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes (OFTAL) sezione di Cuneo.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, sarà dedicato alla presentazione delle attività per l’outdoor e il tempo libero che gli operatori della Valle Vermenagna propongono al pubblico. Un’occasione di incontro tra domanda e offerta per presentare al meglio le iniziative in programma in vista della stagione estiva.

Limone Piemonte, infatti, si conferma una meta d’eccellenza per il turismo attivo, grazie a un territorio ricco di percorsi e sentieri in quota, come l’Alta Via del Sale, e alla presenza di vie ferrate, palestre di roccia, itinerari per mtb e numerose attrazioni naturalistiche.

La località è inoltre teatro di importanti eventi sportivi, anche di rilievo internazionale, che animeranno i mesi estivi, tra cui:

· la Via del Sale gara di mtb (21 e 22 giugno)

· la Grand Raid CRO Magnon (28 e 29 giugno);

· il Campionato Regionale di Enduro (12 e 13 luglio);

· la Transalp Experience (19 luglio);

· la Via dei Lupi (26 luglio);

· la Vuelta (24 agosto).

Una vetrina dinamica per scoprire tutto ciò che la montagna ha da offrire, tra sport, natura e avventura.