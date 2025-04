Saluzzo: "Questo lavoro sull’arancia" chiude la stagione teatrale al Magda Olivero

Con un appuntamento fuori dagli schemi: lo spettacolo di danza contemporanea “Questo lavoro sull’arancia”, performance, che vede in scena Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto, si chiude al teatro Madga Olivero di Saluzzo ( via Palazzo di città, 15) mercoledì 16 aprile la stagione teatrale del Comune organizzata insieme alla Fondazione Piemonte dal Vivo e Ratatoj APS.

Il nuovo spettacolo di Marco Augusto Chenevier, interprete che ha già fatto innamorare il pubblico saluzzese due anni fa e che si inserisce all’interno della rassegna diffusa We Speak Dance, promette di coinvolgere attivamente il pubblico in un’esperienza teatrale inedita e stimolante.

“Questo lavoro sull’arancia” non è una semplice esibizione, ma si configura come una serie di piccoli meccanismi e “trappole sornione” orchestrate dai due performer che esortano gli spettatori ad essere attivi, intervendendo nella drammaturgia, interrompendo o modificando lo svolgersi della scena, per farla procedere.

L’estetica dello spettacolo richiama il film cult “Arancia meccanica”. Proprio come nella pellicola di Kubrick, l’arancia assume un ruolo simbolico centrale, rappresentando il complesso rapporto sadomasochistico tra l’artista, il sistema dello spettacolo e gli spettatori, fungendo da sottile filo conduttore degli esperimenti scenici.