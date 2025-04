Giampiero Caramello è il segretario cittadino di Forza Italia Mondovì

È Giampiero Caramello il segretario cittadino di Forza Italia per la città di Mondovì, dove lunedì sera si è svolto il primo dei congressi provinciale del partito di Silvio Berlusconi.

“Politicamente parlando il congresso è stato un momento importante per Forza Italia ed i suoi iscritti - ha detto Caramello - ma io lo ritengo anche un grande attestato di stima nei miei confronti da parte dei tesserati e di molti amici, in modo particolare il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nonché il coordinatore provinciale di Forza Italia Franco Graglia, per le belle parole che ha speso nei miei confronti. Un grazie particolare poi all’onorevole Enrico Costa per aver dato la sua disponibilità a far parte della mia segreteria. Sono certo che con la sua esperienza, per me e per i tesserati sarà un'ottima occasione di crescita.

Un grazie al sindaco di Mondovì Luca Robaldo, al consigliere provinciale Pietro Danna, al Presidente del Circolo di Fratelli d'Italia di Mondovì e del Monregalese Marco Bailo e al consigliere comunale del comune di Mondovì Enrico Rosso per aver portato il saluto al nostro congresso.

Infine ma non perché meno importanti, ringrazio tutti i tesserati e gli amici presenti e tutte le persone che compongono la segreteria del partito a livello comunale”

“L'obiettivo principale - ha concluso Caramello - è fare crescere Forza Italia a livello cittadino, coinvolgendo le persone della società civile. Siamo un partito "aperto", che vuole guardare al futuro e che vuole essere inclusivo. Siamo disponibili al dialogo con tutte le forze politiche e con l'amministrazione di Mondovì per le tematiche di carattere generale, poiché quello che conta è il bene della città e dei monregalesi".

“Sono molto soddisfatto - ha ribadito il segretario provinciale Franco Graglia - perché questo è davvero un buon momento per Forza Italia. Io lo vivo, lo sento direttamente ogni giorno stando in mezzo alla gente, visita do il territorio ed ascoltando gli amministratori. Forza Italia è una famiglia che lavora tanto e con convinzione e lo si vede da un grande obiettivo raggiunto: le continue adesioni spontanee che devo dire sono una soddisfazione per chi si spende quotidianamente per la comunità. Un riconoscimento concreto che il lavoro fatto bene e con il cuore, paga sempre. La stagione dei congressi che ha preso il via proprio a Mondovì, ci permette di coinvolgere attivamente ancora più persone”.