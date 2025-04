Giornata del Made in Italy, Bergesio (Lega): “Celebriamo l'orgoglio e l'eccellenza del Made in Italy, un patrimonio da tutelare e promuovere"

"Oggi celebriamo con orgoglio la Giornata Nazionale del Made in Italy, una ricorrenza di fondamentale importanza per riconoscere e valorizzare l'inestimabile contributo della creatività e dell'eccellenza italiana al nostro tessuto economico e culturale. La scelta del 15 aprile, data di nascita del genio di Leonardo da Vinci, simbolo universale dell'ingegno e della capacità innovativa del nostro Paese, non è casuale e sottolinea il profondo legame tra la nostra storia, la nostra cultura e la qualità dei nostri prodotti”.



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, che si celebra il 15 aprile di ogni anno.



"Questa giornata – prosegue il parlamentare, responsabile del Dipartimento Agricoltura Filiere agroalimentari e Cibo della Lega – è un'occasione preziosa per promuovere la straordinaria qualità e l'innovazione che contraddistinguono il Made in Italy in tutti i suoi settori, dall'artigianato alla moda, dal design all'agroalimentare. È un momento per sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore sociale ed economico di un marchio spesso imitato ma mai eguagliato, e per ispirare le nuove generazioni ad abbracciare professioni legate alla nostra manifattura, alla nostra agricoltura e alla trasformazione dei prodotti che arrivano dai nostri agricoltori e alla nostra creatività”.



"La Legge Quadro sulla Tutela del Made in Italy, fortemente voluta e approvata da questo Governo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2023, rappresenta un passo cruciale per proteggere e promuovere le nostre eccellenze. Gli eventi e le iniziative che si svolgeranno in tutto il territorio nazionale in questa giornata – conclude il senatore Bergesio – avranno l'obiettivo di rafforzare la consapevolezza del ruolo sociale del Made in Italy, di responsabilizzare i cittadini sulla tutela del suo valore e delle sue peculiarità, e di avvicinare i giovani alle straordinarie opportunità offerte dai nostri settori produttivi”.