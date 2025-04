Giornata del Made in Italy, il consigliere Sacchetto (FdI): "Le PMI sono la spina dorsale dell’Italia"

Egregio Direttore,

oggi, 15 aprile, data di nascita di Leonardo da Vinci, è la giornata del made in Italy, sancita dalla Legge nazionale del 2023.

Economisti esteri si sono sempre chiesti quali fossero i motivi del grande successo economico dell’Italia, che dal miracolo economico degli anni ‘50-’60 ha saputo tener testa a tutte le più sviluppate economie del mondo, divenendo nei mesi scorsi il quarto esportatore del pianeta e conservando il suo ottavo posto nelle economie mondali.

L’ingegno italiano e la grande capacità degli italiani di sapersi adattare alle difficoltà ed ai mutamenti degli scenari sono alla base di un successo che ha portato la nostra Nazione fra le più tecnologiche, evolute ed avanzate del mondo.

In questo ambito, è indubbiamente notevole il peso delle piccole e medie imprese che hanno da sempre contraddistinto il tessuto economico italiano e che ancora oggi rappresentano un tassello fondamentale.

Tuttavia, molto spesso le PMI vengono additate come principali responsabili dell’evasione fiscale in Italia.

È di questi giorni la pubblicazione dei dati illustrati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate nell’audizione al Senato.

Dai dati emersi si nota che tra il 2000 e il 2025 l’ammontare di tasse, contributi, imposte, multe e altri tributi non riscossi dal fisco ha raggiunto i 1.279,8 miliardi di euro. Di questi, solo 156,7 miliardi (solo il 12,2 per cento del totale) sono riconducibili alle persone fisiche con attività economica, cioè artigiani, commercianti, esercenti, liberi professionisti. Il dato che emerge forte è che in Italia ad evadere o eludere il fisco sono, in particolare, i grandi contribuenti e non i piccoli.

In sostanza questi numeri ci dicono una cosa che come Fratelli d’Italia sosteniamo da sempre, i lavoratori autonomi non sono un popolo di evasori, come spesso vengono descritti all’opinione pubblica.

Il miglior servizio che un Governo può fare al proprio Paese è quello di liberare le migliori energie per poter ottimizzare e sfruttare al meglio le capacità del proprio tessuto produttivo, questo sta cercando di fare il Governo Meloni, per poter far si che un patrimonio di imprenditoria unico al mondo possa continuare ad esistere nell’interesse dell’Italia.

Claudio Sacchetto

Fratelli d’Italia