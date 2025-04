Attese nei pronto soccorso: l’Asl Cn1 le ha ridotte entro medie di 6 ore

Le Medicine d’Urgenza dei Presidi di Savigliano-Saluzzo e Mondovì-Ceva, dirette rispettivamente da Bartolomeo Lorenzati e da Andrea Tortore, grazie alla reciproca collaborazione, hanno rispettato l’impegnativo obiettivo assegnato dalla Regione Piemonte alla Direzione Generale dell’ASL CN1 per l’anno 2024: la riduzione, entro il target delle 6 ore, dei tempi medi di permanenza in Pronto Soccorso.

La riduzione del 20-25% sui tempi medi registrata è stata raggiunta con l’impiego di numerosi accorgimenti organizzativi, introdotti negli ultimi due anni nelle due strutture come l’attivazione degli OBI (Osservazione Breve Intensiva) monospecialistici, il potenziamento dei Fast-Track (percorsi brevi attivati dall’Infermiere già al Triage per l’accesso a visite specialistiche in situazioni pre-codificate). Da sottolineare, anche, le fondamentali sinergie con le altre strutture ospedaliere

Inoltre, dal prossimo mese di maggio, l’introduzione del Percorso di Presa in Carico Anticipata Infermieristica attivati dall'Infermiere di Triage per trasformare il tempo di attesa tra il triage e la visita medica da passivo ad attivo, costituirà un elemento aggiuntivo per proseguire con profitto il percorso di miglioramento continuo intrapreso dai Pronto Soccorso dei due presidi, che già oggi sono in linea con i tempi medi di permanenza previsti dalle Linee Guida Regionali e Nazionali sull'attività di Pronto Soccorso.