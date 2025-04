NHSMUN NY-DC Experience 2025: un viaggio di crescita tra diplomazia e cultura americana

Con un ultimo incontro tenutosi nell’Aula Magna dell’ITIS Delpozzo il 04 aprile 2025 si è concluso il progetto NHSMUN NY-DC Experience 2024/25: i protagonisti di questa esperienza hanno ricevuto i diplomi di partecipazione alla Conferenza e l’attestazione di PCTO. In questa occasione hanno condiviso il loro percorso con le famiglie e con altri studenti curiosi ed interessati. Nelle loro parole la descrizione di questa avventura.

Dal 10 al 19 marzo 2025, un gruppo selezionato di 19 studenti del nostro istituto ha avuto l’opportunità straordinaria di partecipare al NHSMUN (National High School Model United Nations), una delle più prestigiose conferenze studentesche internazionali dedicate alla simulazione delle Nazioni Unite, che si tiene ogni anno a New York City.

Accompagnati dalle professoresse Sabrina Tonello e Sara Riba, insieme al preside Ivan Re, abbiamo vissuto un’esperienza intensa e indimenticabile, non solo per via della Conferenza, ma anche grazie a un ricco programma culturale che ha incluso visite nelle città simbolo degli Stati Uniti: New York e Washington D.C.

Il viaggio ha preso il via lunedì 10 marzo, con partenza da Cuneo e volo diretto Milano Malpensa – JFK. Abbiamo iniziato l’ esplorazione della Grande Mela con una passeggiata tra le icone newyorkesi: 5th Avenue, Rockefeller Center e la splendida St. Patrick’s Cathedral. Il giorno seguente è stata la volta della suggestiva visita alla Statua della Libertà e a Ellis Island, seguita da un tour a piedi nella zona di Lower Manhattan, toccando luoghi simbolici come Wall Street, il Brooklyn Bridge e il South Street Seaport. Il mercoledì siamo saliti al 102esimo piano del One World Observatory, con vista mozzafiato su tutta la città. Ha fatto seguito una passeggiata nei quartieri di Chinatown, Greenwich Village, Madison Square e fino a Grand Central Station. La giornata si è conclusa con l’inizio ufficiale dei lavori della conferenza NHSMUN.

Durante le giornate successive, dal 13 al 15 marzo, ci siamo immersi in dibattiti e simulazioni nelle diverse Commissioni delle Nazioni Unite, confrontandoci con coetanei da tutto il mondo, migliorando il nostro inglese e affinando capacità diplomatiche, oratorie e di leadership. Il giovedì mattina abbiamo avuto un ospite d’eccezione con la possibilità di intervistare il 46° Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il tradizionale Delegate Ball del venerdì sera ha concluso i lavori: un momento conviviale che ha consolidato nuove amicizie internazionali. Dopo la cerimonia di chiusura della Conferenza e una visita alla sede delle Nazioni Unite, il gruppo si è spostato in treno verso Washington D.C. Qui abbiamo visitato il maestoso National Mall, il Lincoln Memorial e l’Arlington National Cemetery, assistendo alla celebre cerimonia del cambio della guardia.

Il viaggio si è concluso con un ultimo lunedì culturale, con visite ai musei dello Smithsonian Institute, il National Air and Space Museum e il National Museum of Natural History, la vista dell’imponente Washington Monument e la visita del Campidoglio, per poi ripartire il giorno seguente.

Al ritorno in Italia, dopo aver percorso più di 160.000 passi tra i grattacieli di New York e i prati di Washington, abbiamo portato con noi molti ricordi di un’esperienza unica, che ha rappresentato una tappa fondamentale nella nostra crescita personale e scolastica. Il NHSMUN, infatti, non è solo un’occasione per mettere in pratica l’inglese e scoprire nuove culture, ma anche un’opportunitá per affrontare temi globali, lavorare in team internazionali, sviluppare soft skills e sentirsi parte attiva del mondo, vivendo per qualche giorno nella realtà frenetica dei newyorkesi.

Un ringraziamento speciale va alle docenti accompagnatrici, al preside e a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto internazionale che ha lasciato un segno indelebile nella vita dei partecipanti.