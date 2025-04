Cristiano Fenoglio e Marco Rosso sfiorano il podio sulle strade del Rally Regione Piemonte

Le colline della Langa cuneese portano fortuna all’equipaggio portacolori Enjoy. Dopo un esordio stagionale accompagnato da alcune difficoltà, il Rally Regione Piemonte ha regalato una prestazione di assoluto spessore, merito dell’ottimo passo gara messo in atto fin dai primi chilometri cronometrati, da Cristiano Fenoglio e Marco Rosso.

Per il pilota villanovese ed il navigatore garessino, una gara in crescendo, che ha garantito loro la quarta posizione assoluta finale nella gara valevole per la Coppa Rally di Zona 1, ad un soffio dal gradino più basso del podio. Un risultato costruito con la Skoda Fabia Rally2 Evo della Miele Racing, vettura che accompagna da un anno a questa parte l’equipaggio monregalese.

Obiettivo il loro commento a fine gara: “Complessivamente la gara è andata bene. L’unica nota arriva dalla prima fase del rally, quando in partenza siamo stati attardati da una decina di secondi per una partenza anticipata. Da lì in avanti, il passo gara è stato buono ed i parziali cronometrici ci hanno visto costantemente nelle posizioni di vertice. La gara è stata molto selettiva e difficile, d’altra parte le prove ed i tracciati della Langa sono da sempre molto impegnativi. Ora pensiamo al futuro, l’obiettivo stagionale è quello di fare ancora un passo in avanti”.