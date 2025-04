Judo, argento per la monregalese Camilla Botta al Randori Day di Leinì

Domenica 13 aprile, al Pala Maggiore di Leinì (TO), secondo appuntamento del Randori Day, come sempre promosso dalla Fijlkam – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – settore Judo.

Grande la partecipazione, con società di Piemonte, Liguria e Lombardia. La manifestazione sportiva, che richiama un esercizio di combattimento libero e spontaneo, era aperta alle categorie Ragazzi, Bambini A/B e Fanciulli, suddivisa in poule, secondo criteri di peso e cintura.

Positivi i risultati dei judoka monregalesi: Camilla Botta, grazie a grinta e tecnica, vinceva due incontri conquistando un meritatissimo argento.

Medaglia di bronzo rispettivamente per Edoardo Camalieri e per Stefan Chelmus, che vinceva un incontro nonostante fosse inserito in una poule con avversari di cintura, peso ed esperienza maggiore.

Forfait di Adele Gallo, purtroppo fermata dall’influenza. Soddisfazione ed apprezzamento da parte del Maestro Alessandro Brizio, perché i risultati ottenuti sono il frutto di impegno, dedizione e voglia di migliorarsi.