L’Under 13 del Volley Busca conquista il quinto posto territoriale

Si è conclusa domenica 13 aprile la stagione agonistica dell’Under 13 con la finale per il quinto posto territoriale tra le padrone di casa del Volley Cherasco e il Volley Busca.

Una partita molto sentita da entrambe le formazioni: entrambe le giovani compagini desideravano chiudere nel miglior modo possibile una stagione comunque positiva. Dopo quattro set combattuti, in cui a tratti si sono visti sprazzi di bel gioco, a prevalere sono state le ragazze del Busca, più efficaci soprattutto in fase difensiva e nel contrattacco.Il quinto posto finale conferma la crescita costante dell’intera squadra, che si posiziona subito dietro le migliori realtà della provincia.

Da sottolineare anche l’ottimo campionato che lo stesso gruppo sta disputando nella categoria Under 14 CSI, dove tutte le atlete sono di un anno più giovani rispetto alle avversarie, ma stanno comunque giocando nel girone per i piazzamenti tra le prime sei posizioni.

Le giovani buschesi saranno ancora impegnate durante la settimana di Pasqua nel prestigioso Torneo della Ceramica di Mondovì, per poi proseguire con gli allenamenti fino a giugno e concludere la stagione partecipando al Torneo Summer Volley di Acqui Terme.

"Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti finora. L’obiettivo di inizio stagione era riuscire a entrare tra le migliori otto della provincia, confermare il settimo posto dello scorso anno sarebbe già stato un ottimo risultato. Il quinto posto, invece, certifica la qualità del lavoro svolto in palestra, ma soprattutto l’impegno e la volontà delle ragazze di migliorare allenamento dopo allenamento, settimana dopo settimana" - Oscar Garino, allenatore dell’Under 13 Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca.

Le ragazze hanno commentato così l’intensa stagione: "È stata un'annata davvero bella, piena di momenti indimenticabili, tanti allenamenti e tante partite... Ci sono stati momenti migliori e momenti peggiori, com'è giusto che sia. Abbiamo capito cosa significa essere una squadra che non si ferma davanti a niente e che combatte fino alla fine per ciò in cui crede. Ci siamo rialzate e aiutate a vicenda nei momenti difficili. Abbiamo avuto momenti in cui scherzare e divertirci, e altri in cui abbiamo mantenuto la testa sulle spalle e i piedi per terra, dando tutto quello che avevamo. Non è stato semplice, ma siamo riuscite a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno".

Under 13 Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca: Andrisani C., Ballabani A., Boglione F., Ferrero C., Fino A., Graffino L., Lavagna S., Marega M., Marku K., Reineri B., Rosso A., Rosso E., Sasia A., Serino M., Siliano C.

I Allenatore: Oscar Garino

II Allenatore: Claudio Chinaglia