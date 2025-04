Pallacanestro Farigliano: canestro a tre secondi dalla sirena, l’Under 19 vola in Fase Top

La PF, nell’attesa partita a Giaveno contro la terza della classe, inizia con alte percentuali offensive e buona difesa. Nel secondo quarto, la reazione torinese porta al -4, prima che la PF torni avanti sul 33-40. Al rientro in campo, la zona dei padroni di casa e l’aumento dell’intensità difensiva fariglianese “spengono” gli attacchi e, con un quarto da 11-12, la PF resta avanti.

Nell’ultimo quarto la PF perde due ragazzi per problemi alle caviglie, Giaveno recupera e passa in vantaggio sul 65-63 a due minuti dalla fine, con il play che realizza ben quattro bombe consecutive. La PF recupera palla e attacca con ordine, segnando il canestro del +2 a tre secondi dalla sirena, portando incredibilmente a casa il match. Con questa vittoria la squadra raggiunge matematicamente, con due turni di anticipo, la Fase Top Under 19: l’ennesimo “sogno” di inizio stagione dopo quelli raggiunti in Under 17 Uisp e Under 17 Gold.

PF: Alberione, Lasagna, Manera, Manzi, Racca, Sabena, Viara, Zavattero Bottero, Zoppi A., Zoppi L. All. Alberione, Casetta.

Nell’atteso e temuto esordio in Fase Top con la prima della classe dell’altro girone di qualificazione, il College Borgomanero parte subito forte, prima che la PF entri in partita. Nel secondo quarto la partita viaggia a ritmi molto alti su entrambi i lati del campo, e il divario resta invariato sul 39-35. Dopo l’intervallo Farigliano gioca punto a punto per 10’, vincendo il quarto. Nell’ultimo quarto i padroni di casa allungano fino al +8, ma i fariglianesi accorciano 76-74 a un minuto dal termine con palla in mano. Purtroppo non arriva il canestro della vittoria e il College porta a casa il match.

PF: Alberione, Fresia Dotta, Grosso, Lasagna, Manera, Sarotto, Viara, Zavattero Bottero, Zoppi. All. Alberione, Casetta.