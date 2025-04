Per Chiara Grasso (S4) e Shara Giuliano (M3) vittoria di categoria al triathlon dei Principi di Fossano

Domenica 13 Aprile, a Fossano, tradizionale avvio di stagione con Il “Triathlon dei Principi” su distanza Sprint che prevedeva 750 mt di nuoto in piscina, 20 km di bici e infine 5 km di corsa.

Nonostante il meteo non particolarmente favorevole sono state quasi 30 le donne al traguardo e oltre 100 gli uomini. Hanno vinto la classifica assoluta Sveva Parisi con il tempo totale di 1h12’37” e Lukas Lanzinger che ha fermato il cronometro poco sopra l’ora in 1h02’06”. Ottima, come sempre, la partecipazione della Triatletica Mondovì, sezione dedicata al triathlon della atletica Mondovì Acqua San Bernardo.

Sette gli uomini in gara con Luca Turchi, 2° di categoria M3 in 1h14’44”, Alex Bottero 6° tra gli S3, Stefano Rosso 5° S4, Simone Villa 7° S3, Fabrizio Gullino 8° S3 (alla sua prima esperienza con la triplice disciplina), Cristiano Garelli 14° M3 e Carlo Cavanna 8° cat M1.

Grandi soddisfazioni in campo femminile con Chiara Grasso che sale sul gradino più alto del podio in categoria S4 chiudendo la sua fatica in 1h24’12” e per Shara Giuliano 1ª cat M3 con 1h31’28”.