Rally, l’equipaggio monregalese Turco-Pronestì supera la prova del rientro ad Alba

Intenso week end per l’equipaggio monregalese composto da Marco Turco al volante della Renault Twingo Rally5/R1 e Arianna Pronestì alle note che, al Rally Regione Piemonte, hanno portato a casa il risultato di categoria.

“Siamo soddisfatti di questa gara - spiega Turco - che per noi era un test per prendere confidenza con la nuova macchina e ritrovare gli automatismi: dopo oltre cinque anni lontani dalle PS è stata un po’ come una nuova “prima volta”. Le prove, molto tecniche, veloci e sporche, si sono dimostrate particolarmente difficili, l’importante per noi era non fare errori, fare km e portare innanzitutto a casa la macchina. Siamo consapevoli di poter migliorare i nostri tempi ed è quello il nostro prossimo obiettivo”.



“È stata una sfida principalmente contro noi stessi - aggiunge Pronestì -, siamo contenti di aver corso in una cornice esclusiva come quella del Rally Regione Piemonte. Un’organizzazione impeccabile ci ha consentito, seppur con qualche dovuto ritardo, di correre tutte le prove speciali, cosa affatto scontata sulle strade di Langa”.



Dopo l’appuntamento sulle strade “di casa”, l’equipaggio monregalese guarderà alla vicina Liguria per il prosieguo della stagione.