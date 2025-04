Triatletica Mondovì: quarta giornata “Triathlon Kid’s” a Mondovì e duathlon a Trinità

Sabato 12 marzo presso la pista di atletica del Beila si è svolta la quarta di una serie di incontri promozionali con l’obbiettivo di fare conoscere e avvicinare i bambini e i ragazzi alla triplice disciplina. Alberto Ribezzo (tecnico Fitri) con Valeria Biga (tecnico Atletica Mondovì) supportati da Enzo Giuggia (dello staff tecnico fanno parte anche Luca Turchi e Chiara Grasso) hanno svolto alcune esercitazioni: prove sui cambi, alcune ripetizioni di corsa – bici – corsa, nonché per percorsi motori per sviluppare le abilità nei futuri atleti sia di corsa che in bici: per tutti tanto divertimento e merenda offerta dai tecnici.

Lo sviluppo di una sezione giovanile all’interno della Triatletica Mondovì è uno degli obbiettivi che il sodalizio monregalese si è dato in questo 2025, dopo la positiva esperienza dell’scorso anno quando, una quindicina di “young” avevano esordito alla manifestazione di Piasco nel mese di maggio.

In questo contesti si inserisce la partecipazione di alcuni giovani (dai 14 ai 17 anni) che nella giornata di domenica 6 aprile hanno preso parte al Duathlon di Trinità organizzato dal locale gruppo ciclistico. Giorgio Comino, Alberto Papaleo, Marco Restagno, Lorenzo Salvatico si sono cimentati - chi singolo, chi staffetta a coppie - in un duathlon atipico che prevedeva 5 km di corsa – 20 Km di dici (Trinità Bevevagienna Andata e Ritorno) – 2 km di corsa. Ad accompagnarli l’inossidabile Fabrizio Moscarini con gli esperti Cristiano Garelli e Shara Giuliano a fare da Tutor per le nuove leve.

Il prossimo e ultimo appuntamento, sarà per sabato 10 maggio in previsione della gara di Piasco programmata per il 24 maggio.