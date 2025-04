Chi ama la Sardegna si faccia avanti: a Trucchi nasce un Circolo Culturale Sardo

Nella frazione Trucchi è in fase di costituzione un nuovo Circolo Culturale Sardo, un progetto che nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per tutti coloro che, per nascita, origini familiari o semplice affinità, sentono un legame con la Sardegna.

L’iniziativa, che prende forma grazie all’entusiasmo di alcuni promotori locali, si rivolge non solo ai sardi residenti sul territorio, ma anche a chiunque ami la cultura, le tradizioni e l’identità dell’isola.

Il circolo lancia un appello aperto a simpatizzanti, sponsor, soci e sostenitori: si cercano persone pronte a dare il proprio contributo, anche simbolico, per aiutare a costruire uno spazio vivo e attivo, dove si possano organizzare eventi culturali, incontri gastronomici, attività sociali e momenti di aggregazione.

L’invito è rivolto a:

• chi è nato in Sardegna o ha origini sarde,

• i coniugi e i discendenti di sardi,

• chi ha vissuto sull’isola o vi ha lasciato un pezzo di cuore,

• tutti coloro che apprezzano la cultura sarda in ogni sua espressione.

Una volta avviato, il Circolo metterà a disposizione dei tesserati anche un servizio di biglietteria agevolata per i viaggi da e per la Sardegna, a beneficio di chi desidera mantenere vivo il legame con la propria terra o scoprirla da vicino.

L’appello è chiaro: chi ama la Sardegna, si faccia avanti. C’è bisogno di idee, energie, collaborazioni e di una rete di persone disposte a dare anche solo un piccolo contributo per far crescere questo progetto.

Per maggiori informazioni e per aderire, è possibile contattare il numero 333 8536050.