Nuovo Direttivo per il Circolo Ichnusa: elezioni nuova sede a Cuneo

Sabato 12 aprile 2025, presso la sede del Circolo Culturale Ricreativo Sardo “ICHNUSA” di Bra (CN), si sono svolte le votazioni per eleggere il nuovo Direttivo dell’associazione.

I soci hanno scelto i seguenti membri: Antonio Michele Iecle, Caterina Soggiu, Antonio Zedda, Giorgio Grilli, Bruno Usai, Marco Palmas e Marco Floris.

Con l’entrata in carica del nuovo Direttivo, il Circolo cambierà ufficialmente denominazione in “Circolo Culturale Ricreativo Sardo APS ICHNUSA BRA-CUNEO”, e la sede legale sarà trasferita da Bra a Cuneo, in via Carlo Barbero n. 15.

Terminate le operazioni di voto, i membri del vecchio Direttivo – tra cui il Presidente Paolo Mura, i Vicepresidenti Natascia Massa e Laura Taddei, il Segretario Gianfranco Lampis, l’Amministratore Roberto Massa, e i componenti del collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo – hanno preso parte a un momento simbolico insieme al nuovo gruppo dirigente. Presenti anche il Presidente nazionale della F.A.S.I. (Federazione Associazioni Sarde in Italia), Bastianino Mossa, e il Coordinatore del Nord-Ovest, Sebastiano Tettei.

Tutti insieme si sono ritrovati presso l’Area di Riflessione & Lettura dedicata alla scrittrice premio Nobel per la Letteratura nel 1926, Grazia Deledda. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Circolo Ichnusa e il Comune di Bra, a testimonianza del legame culturale che continua a unire la comunità sarda del territorio.