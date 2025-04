Olivjta: il nuovo spazio olistico nel cuore di Cuneo, dove corpo, mente ed emozioni trovano il loro equilibrio

Nel cuore di Cuneo è nato uno spazio dedicato al benessere profondo e autentico: Olivjta, l’anima olistica del progetto Vjta, è un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura di sé in modo integrato e consapevole.

Qui, il benessere è un'armonia dinamica tra corpo, mente ed emozioni. I fondatori di Olivjta, con anni di esperienza sul campo, hanno creato un modello innovativo che unisce diverse discipline energetiche e corporee, guidati dalla convinzione che ogni persona abbia un potenziale unico da risvegliare e nutrire.

Il cuore del progetto è il modello delle 3P:

Prevenzione: per vivere bene, oggi e domani.

Personalizzazione: perché ognuno possa sperimentare e scoprire cosa funziona davvero per sé.

Potenziamento: per vivere la vita al massimo del proprio potenziale.

Quattro sabati per trasformarsi

Per far vivere in prima persona l’esperienza Olivjta, sono in programma quattro giornate speciali – 17, 24, 31 maggio e 7 giugno – durante le quali sarà possibile partecipare a workshop immersivi, suddivisi tra mattino e pomeriggio.

Le attività, pensate per integrarsi armoniosamente tra loro, spaziano tra:

Risveglio energetico, respirazione e automassaggio

Yoga, Qi Gong, Tai Chi e Pilates

Bagni di suoni e meditazioni guidate

Esperienze nella sala immersiva multisensoriale

Un invito aperto a tutti: da chi è già appassionato di pratiche olistiche, a chi è semplicemente curioso di avvicinarsi a un nuovo modo di volersi bene.

Una visione che abbraccia tutti

La vision di Vjta è chiara: contribuire a un mondo più sano, più felice e più bello. E questa aspirazione passa anche da percorsi dedicati a persone meno fortunate, perché il benessere è un diritto universale.

Olivjta è il luogo dove prendersi del tempo per sé, ritrovare equilibrio e accendere nuove possibilità. Vieni a scoprire come.

Per informazioni e iscrizioni ai workshop telefonare al numero 0171 1570039, oppure rivolgersi direttamente a Olivjta in Via Quintino Sella 5 – Cuneo.