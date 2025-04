Risultato “da lode” per Cristina Martinengo, collaboratrice di TargatoCn e LaVocediAlba laureatasi alla SUISS di Torino

Grande traguardo raggiunto da una delle nostre collaboratrici: Cristina Martinengo – autrice per i nostri giornali di diverse interviste in cui, settimanalmente, raccoglie le opinioni dei cuneesi relativamente a diversi argomenti d’attualità locale e non -, nella mattinata di martedì 8 aprile scorso, si è laureata presso la Scuola Universitaria Interdipartimentale di Torino (SUISS) nel corso di laurea di Scienze Strategiche.

La sua tesi di ricerca in studi strategici dal titolo “Avoiding the Unthinkable: Nuclear Deterrence From the Cuban Missile Crisis to the War in Ukraine”, elaborata sotto la supervisione dei professori Andrea Beccaro e Valter Maria Coralluzzo, indagava l’applicabilità delle teorie di deterrenza nucleare sviluppate durante la Guerra Fredda al contesto internazionale attuale, utilizzando i due casi studio della Crisi dei Missili di Cuba e della Guerra in Ucraina e elaborando un modello di teoria dei giochi. Per lei, l’importante risultato di 110 e lode.

Da tutta la redazione di TargatoCn e LaVocediAlba i migliori complimenti a Cristina. Ad maiora!