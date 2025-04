Cuneo-Ventimiglia: dal 3 maggio tariffe più basse anche nelle stazioni della Valle Roya

Saranno acquistabili dal 3 maggio, sui canali digitali di Trenitalia, i biglietti con origine o destinazione nelle fermate francesi lungo la tratta Cuneo-Ventimiglia. E avranno la tariffa aggiornata. A confermarlo oggi, martedì 15 aprile, in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera regionale Giulia Marro (AVS), l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi.

L’applicazione si sarebbe dovuta attuare a metà dello scorso dicembre a seguito di una determina arrivata dopo sollecitazioni di Agenzia della Mobilità con le ferrovie italiane e francesi. Un accordo internazionale sulle tariffe che però non è diventato immediatamente operativo per “difficoltà tecniche nell’aggiornamento dei sistemi di vendita”, come confermato dall’assessore, che però ora sono stati superati.

La modifica era stata annunciata per dicembre e riguardava l’estensione della Tariffa 39/13/Piemonte alle stazioni francesi della valle Roya, come Vievola, Tende, La Brigue, Saint-Dalmas-de-Tende, Fontan-Saorge e Breil-sur-Roya. Un aggiornamento che avrebbe comportato una riduzione di oltre il 50% sui prezzi dei biglietti per tutti i viaggi tra Italia e Francia (e viceversa) lungo la linea del Tenda, gestiti da Trenitalia.

Ma non era mai stata applicata. Ora l'annuncio per l'inizio di maggio.

“Dal 3 maggio Trenitalia ha confermato che sarà in grado di applicarle immediatamente - ha detto Gabusi -; si potranno comprare titoli di viaggio per tutte le destinazioni della linea, comprese quelle in territorio francese attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, con un sistema di tariffazione coerente con i km percorsi, tariffe ridotte rispetto a quelle in vigore e accesso alle promozioni presenti al sistema tariffario regionale, come il biglietto ridotto per i gruppi”.

Sul tema dell’attivazione dei biglietti con le nuove tariffe, nei mesi scorsi anche il consigliere del Pd Mauro Calderoni aveva presentato un’interrogazione.

Rispetto alla linea ferroviaria che interessa il territorio colpito nel 2020 dalla tempesta Alex, l’assessore ha poi ricordato le iniziative che si stanno portando avanti per potenziarla di modo da arrivare a una velocità di percorrenza di 70-80 km/h, con l'obiettivo di portare a un aumento delle corse da 6 a 8, come avveniva 15 anni fa. Mentre, alla domanda sulla riapertura del Tenda, Gabusi si allinea al timing comunicato nei mesi scorsi e conferma la data del giugno di quest’anno.

“Era utile sapere che la regione si mostrasse vicina a questo territorio penalizzato - ha commentato Giulia Marro -. L’attenzione deve rimanere alta per chi sceglie questa tratta e, in generale, per chi sceglie di viaggiare in treno”.