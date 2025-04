Achille Lauro: "Ho scritto un album di dediche. Mina? Ho una canzone per lei"

(Adnkronos) - “Un disco di dediche: a Roma, a mia madre, ai mie grandi amori e ai miei amici. A tutte le persone che in qualche modo hanno contribuito al mio percorso nella musica. Un disco che parla d’amore in tutte le sue forme”. Achille Lauro descrive così il suo nuovo album ‘Comuni mortali’ che uscirà il 18 aprile per Warner Music Italy: dodici tracce che svelano l’anima cantautorale dell’artista. Per la presentazione dell'album, Lauro ha scelto proprio Roma, definita "filo conduttore dell'album. È la città che mi ha cresciuto, è stata mia amica, amante e anche mia nemica." Migliaia di fan, incuranti della pioggia, hanno affollato Piazza di Spagna per assistere al live a sorpresa. E Achille Lauro, che aveva dichiarato di voler scrivere una canzone per Mina, rivela: “Non l’ho ancora mandata ma ce l’ho ed è una cosa bella”.

“Io non faccio altro che rubare dalla realtà le immagini che vedo, i ritratti delle persone e delle zone”, dice Lauro che sulla scelta del titolo dell’album spiega: “’Comuni mortali’ è l’espressione che racchiude al meglio quello che siamo tutti, la fragilità dell'essere umano, il fatto che siamo così umani, così fragili e anche così uguali”. Un disco che racconta un artista più maturo e consapevole, che osserva la periferia "con gli occhi di chi ne conosce le conseguenze drammatiche". Lauro sottolinea l'importanza di un'educazione a 360 gradi per i giovani, che include l'ambito scolastico, sentimentale, finanziario e familiare, oltre all'incoraggiamento a seguire le proprie passioni.

“Personalmente, sono grato alla mia vita spericolata perché comunque conosco entrambi i lati la medaglia, di chi non ha niente e di chi vive sognando, e questo è un grande lusso”, assicura. Il disco, scritto tra Los Angeles e New York, ha permesso all’artista di guardarsi allo specchio “lontano dalle logiche del mercato discografico che a volte è deleterio per gli artisti”. Oggi Lauro si dice soddisfatto del proprio percorso: “Sto vivendo un momento bellissimo, di grande connessione con il pubblico, riuscendo ad abbracciare diverse generazioni. Il mio percorso ha attraversato tanti generi e credo che abbia mantenuto un’anima coerente”.

“Mi sento esattamente nel posto giusto al momento giusto”, ribadisce l’artista che sull’album aggiunge: “C’è tanta verità e storie di sofferenza. Non è un album pensato per la radio. Non mi interessano i risultati se non per le persone che mi seguono e ci aspettano ai live. Non rincorro più i numeri, il gioco dell’estate, la canzone divertente: non me ne importa. Mi frega solamente di lasciare qualcosa di grande nelle persone. Mi piace pensare di fare qualcosa che resti”.

La traccia focus, ‘Amor’, in uscita venerdì, racconta l’amore sotto il cielo di una Roma notturna che abbraccia i due innamorati (“abbracciami Roma prima di addormentarci stasera”, canta Lauro). “E’ una canzone che possono dedicarsi i grandi amori, quelli che non finiscono: è un vero grazie”, dice Lauro. Tra le dediche speciali, anche quella alla madre con il brano ‘Cristina’: “Mia madre fa parte di questa storia e trovavo bellissimo lasciare qualcosa anche per lei. Il brano è stato scritto in 10 minuti, sentivo che c’era qualcosa di importante da dire. Di brani così ne scrivi uno o due e questo è un diamantino della mia carriera. Mamma? Lei non l’ha ascoltato, lo farà quando uscirà il disco”.

La cover, scattata dai fotografi di fama internazionale Luigi&Iango, ritrae il volto di Achille Lauro insieme a quello di una farfalla, animale dalla forte simbologia in molte culture: rappresentazione di vita, di morte ma anche di immortalità, così come immortale è il passaggio dei comuni mortali sulla Terra, destinato a resistere per sempre nella memoria dei propri affetti. “Mi piaceva questa contrapposizione tra la vita e la morte, il ciclo della vita della farfalla che da bozzolo diventa qualcosa di unico che dura un solo giorno e simboleggia esattamente la vita veloce che viviamo oggi”, racconta.

I nuovi brani insieme ai grandi successi della sua carriera saranno live nelle due date sold out al Circo Massimo il 29 giugno e il primo luglio e poi in tour nei Palazzetti, dal 4 marzo 2026, con partenza da Eboli per proseguire poi con doppia data a Roma, Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, Bologna e Firenze. Per l’appuntamento al Circo Massimo “stiamo lavorando tantissimo sulla musica, gli arrangiamenti e l'organico. Voglio che le persone tornino a casa con qualcosa di emotivamente forte”. Una terza data? “La stiamo tenendo e probabilmente non l'annunceremo perché vogliamo annunciare qualcosa di ancora più grande. Non vogliamo essere ingordi. E’ un anno ricco e arriverò al 2026 con tanta musica”.

Achille Lauro risponde anche a domande sulla sua vita privata. A proposito dell'amore, dichiara: "Conosco cosa vuol dire avere una relazione molto lunga e conosco cosa è l'amore. L'amore per me è incondizionato, da dare senza chiedere, è qualcosa che va oltre le relazioni. Avere una relazione è un'altra cosa, che sinceramente non ho; so stare da solo". Sul desiderio di paternità, afferma: "Mi piacerebbe tantissimo avere un figlio, ma ho tante cose in testa prima e soprattutto deve veramente valere la pena. Perché un figlio è la conseguenza di qualcosa di grande, di una scelta di vita, non è 'voglio fare un figlio perché ho 35 anni', almeno nel mio caso. Quindi... si vedrà".

Infine, riguardo al cinema, rivela: "Sto parlando con un grosso produttore cinematografico perché ho scritto diverse cose". Non si tratta però di progetti attoriali: "Sono più una persona di pensiero, quindi ho scritto diverse cose e sto parlando con un produttore per cercare di capire come realizzarle". Alla domanda se a settembre, a Venezia, ci saranno novità, risponde: "No, a settembre a Venezia... presto. Queste cose hanno bisogno di tempo per prendere forma. Sono un perfezionista, mi piacerebbe fare una cosa grande". (di Loredana Errico)