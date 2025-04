Chris Martin dei Coldplay confessa: "Soffro di depressione, ecco come la combatto"

(Adnkronos) -

Chris Martin ha ammesso di soffrire di depressione. Il frontman dei Coldplay, con un video pubblicato sui social, si è messo a nudo parlando del complesso periodo che sta attraversando e dei rimedi che lo aiutano giorno dopo giorno a superare questa fase delicata della sua vita.

Con un video selfie girato a Hong Kong, dove il cantante si trova insieme al resto della band per il 'Music of the Spheres World Tour', Chris Martin ha condiviso la sua esperienza personale: "Ho notato che nell'ultimo periodo alcune persone, me compreso, stanno lottando un po' con la depressione. E volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi", ha detto.

“Esiste una cosa chiamata scrittura libera, in cui scrivi per dodici minuti tutti i tuoi pensieri, poi li bruci o li butti via. È molto bello”. E continua: “La meditazione trascendentale è stata davvero d’aiuto per me. La ‘propriocezione’ è come il movimento del corpo aiuta a bilanciare il cervello. C'è un uomo chiamato Jim Costello, che ha creato il metodo Costello, che l'ho trovato molto utile, soprattutto per i giovani affetti da ADHD o autismo”. E poi, il 48enne ha parlato di quanto la musica sia importante in questo periodo: "Chloe Qisha lo ascolto e la sua musica mi rende felice", ha ammesso.

E in conclusione, Chris Martin mostra la gente attorno a lui: "Ci sono delle persone che ballano lì... Queste sono alcune delle cose che mi aiutano a rimanere grato e felice di essere vivo".

Non è la prima volta per Chris Martin. Il frontman aveva già ammesso pubblicamente di soffrire di depressione dopo la separazione da Gwyneth Paltrow. La coppia divorziò nel 2014 e l'artista in un'intervista aveva dichiarato quanto questo avesse influito sulla sua salute mentale.