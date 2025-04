Inter e Napoli, corsa scudetto infuocata: il calendario a confronto

(Adnkronos) - Continua il testa a testa scudetto. Dopo la vittoria 3-0 contro l'Empoli, il Napoli si è riportato a -3 dall'Inter a sei giornate dalla fine. La situazione in classifica vede ora i nerazzurri (usciti vittoriosi dalla sfida di sabato contro il Cagliari, 3-1) primi con 71 punti, la squadra di Antonio Conte dietro a quota 68. Il tricolore verrà assegnato nelle ultime 6 giornate, che mettono in palio gli ultimi 18 punti della stagione. Ecco il percorso di Inter e Napoli.

Ecco il calendario di Inter e Napoli nelle ultime sei partite del campionato di Serie A. Nella fase finale della stagione, i nerazzurri avranno gli impegni più delicati, a cominciare dalla sfida della domenica di Pasqua a Bologna. Poi, il 27 aprile, ecco il big match con la Roma di Claudio Ranieri, ancora in piena corsa per un posto in Europa.

Bologna-Inter (20/4)

Monza-Napoli (20/4)

Inter-Roma (27/4)

Napoli-Torino (27/4)

Inter-Verona (4/5)

Lecce-Napoli (04/5)

Torino-Inter (11/5)

Napoli-Genoa (11/5)

Inter-Lazio (18/5)

Parma-Napoli (18/5)

Como-Inter (25/5)

Napoli-Cagliari (25/5)

Stando al calendario, il Napoli potrebbe avere quindi un percorso (almeno sulla carta) più agevole rispetto ai nerazzurri. Inoltre, l'Inter è ancora in corsa su tutti i fronti e dovrà difendere i 3 punti di vantaggio sugli uomini di Conte con l'ulteriore difficoltà delle fatiche di Coppa Italia e Champions League. Il finale della Serie A resta così tutto da scrivere, con un'ulteriore variabile da considerare: la possibilità di un arrivo a pari punti. In quel caso ci sarà uno spareggio. Una partita secca, in casa della squadra meglio piazzata secondo la classifica avulsa (definita con questi criteri: punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti, differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti, differenza tra reti segnate e subite in campionato, maggior numero di reti segnate in campionato, sorteggio).