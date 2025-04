Miriana Trevisan: "Tradita più volte, oggi sono casta. Un uomo mi ha fatto del male"

(Adnkronos) -

Miriana Trevisan ha riavvolto il nastro e ha ricordato, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, gli esordi della sua carriera cominciata proprio a 'Non è la Rai', il programma cult di Gianni Boncompagni, quando la showgirl aveva solo 16 anni: "Mi avevano scelto per il Bagaglino però mi vergognavo di stare mezza nuda".

Miriana Trevisan ha ricordato il suo provino a Striscia la Notizia, quando divenne la velina mora insieme alla sua bionda, Laura Freddi: "Un periodo mi ha ospitato a casa sua a Milano 2. Stavamo in tre, io, lei e Bonolis, gentile, che però non c’era mai". Un momento della sua vita in cui era circondata da attenzioni e da occhi indiscreti: "C’era un tizio sempre appostato fuori dal garage degli studi televisivi di Striscia, mi seguiva fino a casa. Prima di rientrare aspettavo ore. Una sera l’ho visto dietro di me, ho inchiodato, sono scesa e ho cominciato a tirare calci e pugni sulla sua auto, ho spaccato tutto, mi sono anche tagliata. Urlavo: “Te ne devi andare”. Non l’ho visto più", ha raccontato al Corriere.

La Freddi ha detto più volte che Mirana aveva un sacco di fidanzati all'epoca: "Forse legge uno specchio riflesso, era lei. Io stavo spesso sola. Ne ho avuto uno figo, ma figo davvero, però l’ho lasciato, non mi piaceva più. Poi mi sono pentita", ha replicato la showgirl che ha ammesso di essere single da circa 6 anni.

La 52enne ha raccontato che dopo 'Non è la Rai' ha avuto una relazione con un calciatore, di cui non ha svelato il nome, che l'ha tradita: "Non era bello, anzi brutto forte. Molto affascinante però un gran cornificatore, un playboy". E se è stato tradita altre volte, Trevisan ha ammesso: "Uh. E pure tanto, mica poco. Non so perché, io non tradisco mai. Solo una volta, ma di fatto ci eravamo lasciati, mi sentivo persino in colpa".

E oggi? "Tendo alla castità, ma ho desideri come tutti. Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto. Non sono fatta per andare a destra e manca, sono sfidanzata, ho detto molti no", ha ammesso la showgirl che si reputa sfortunata in amore: "Mi sono accontentata, non mi sono rispettata".

Miriana Trevisan ha ricordato una storia del suo passato che l’ha segnata profondamente: "Un uomo che mi ha fatto del male, che mi ha plagiata, controllata, ricattata. Mi accusò persino di non essere una brava madre. Purtroppo dopo il divorzio avevo delle brecce aperte e lui ci si è infilato. Dopo due anni ho capito chi era, ma non riuscivo a liberarmene, mio figlio ha ancora gli incubi".