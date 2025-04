Nada Cella, in aula il fratello di Annalucia Cecere: "Potrebbe anche averla uccisa"

(Adnkronos) - "Mia sorella potrebbe anche aver ucciso Nada Cella". Il fratello minore di Annalucia Cecere, Maurizio, parla della loro difficile infanzia al processo in Corte d'Assise che vede la sorella imputata per l'omicidio della segretaria nel 1996. Il testimone chiave ha raccontato che avevano un padre violento e alcolizzato che arrivò a incendiare la casa con i figli dentro. "Annalucia era la più grande, si occupava di me. Ma era irascibile, non accettava di essere contraddetta. Ho rotto i rapporti con lei". Ai cronisti ha, poi, detto: "Penso che possa aver ucciso. Ma è solo una mia sensazione".

L'udienza si è aperta con l'intervento di un esperto di bottoni, Stefano Cannara, che ha confermato la compatibilità tra il bottone ritrovato sulla scena del delitto e quelli sequestrati a Cecere nel 1996. Per la procura si tratta di un dettaglio centrale per dimostrare che l'assassina sia lei.

"Era gelosa, possessiva. Dopo il 2021, quando fu di nuovo indagata, cercava di convincermi che la nostra relazione fosse durata più a lungo" ha detto Adelmo Roda, ex fidanzato di Annalucia Cecere, raccontando in aula il suo rapporto con la donna. L'uomo ha ricostruito la loro storia iniziata a metà anni '90 tra serate al Dolcevita e litigi sempre più frequenti: "Era un carattere difficile, non accettava contraddittorio. Una volta mi mise fuori casa e scrisse parolacce contro di me sui muri". A incrinare definitivamente il rapporto fu la scoperta, da parte della madre di Roda, che Cecere aveva un figlio avuto da una relazione precedente. "Non ero innamorato, ma le volevo bene – ha detto –. Fu difficile lasciarla, ma mia madre si oppose e io scelsi la mia famiglia". Secondo quanto riferito, la donna aveva staccato alcuni bottoni da una giacca di Roda che lui usava per andare a pescare. Uno di quei bottoni, secondo l'accusa, sarebbe compatibile con quello trovato sotto il corpo di Nada. "Li aveva tolti perché le piacevano – ha spiegato Roda –. Lo fece nell’estate del ’95, quando ormai la nostra storia era già finita".

Il teste ha raccontato anche i contatti avuti nel 2021, quando Cecere – già convocata dagli inquirenti – iniziò a chiamarlo e mandargli messaggi, cercando di convincerlo che la loro relazione fosse durata fino al ’96. “Voleva far sembrare che in quel periodo fosse legata a me e non interessata a Soracco, il datore di lavoro di Nada. Quando l’ho messa alle strette, ha interrotto ogni rapporto”.