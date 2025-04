Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell'entry list del Roland Garros

(Adnkronos) -

Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 aprile, nella entry list dello Slam parigino, al via il prossimo 25 maggio con la finale che è fissata per l'8 giugno, che chiuderà la stagione sulla terra rossa. Il numero uno del mondo, semifinalista nella scorsa edizione ed eliminato da Carlos Alcaraz, guiderà la truppa dei tennisti azzurri, di cui ben nove partiranno dal tabellone principale.

Oltre all'altoatesino infatti ci saranno anche Lorenzo Musetti, finalista a Montecarlo, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Ha buone speranze di accedere al tabellone principale anche Luca Nardi, fuori dall'entry list per un solo posto e che quindi partirà dalle qualificazioni.

Jannik Sinner, intanto, è tornato ad allenarsi. Oggi infatti il tennista azzurro è tornato in campo al Montecarlo Country Club, essendo decaduto domenica scorsa il divieto di allenarsi in strutture federali (sia italiane che estere). Obiettivo del numero uno del mondo è ritrovare forma e confidenza con la racchetta in vista degli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio.

Il torneo del Foro Italico segnerà il definitivo ritorno di Sinner, fuori per tre mesi a causa della squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, arrivata in seguito all'accordo con la Wada, e che ora vuole difendere non solo il successo nel primo Slam del 2025, agli Australian Open, con cui aveva aperto la nuova stagione, ma anche il primo posto nel ranking, messo nel mirino da Carlos Alcaraz.