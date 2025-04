Alba, approvato il bilancio della Cooperativa Erica

Rinnovamento sì, ma non perdendo le buone abitudini: l’assemblea dei soci di E.R.I.C.A. soc. coop. ha infatti approvato ieri il bilancio 2024, chiuso in attivo. Obiettivo raggiunto dal rinnovato Consiglio di amministrazione insediatosi lo scorso novembre, che prosegue però nel solco della continuità: la cooperativa albese chiude infatti il suo ventinovesimo esercizio consecutivo in attivo, a conferma della sostenibilità e della qualità del proprio modello organizzativo.

Il bilancio positivo rappresenta solo uno dei traguardi raggiunti dal nuovo CdA, che ha concluso con successo anche una profonda revisione dell’organigramma societario, presentato in occasione dell’assemblea. La riorganizzazione ha comportato una redistribuzione delle cariche operative interne, con l’obiettivo di snellire la struttura, semplificare i processi decisionali e rendere la cooperativa ancora più agile ed efficace nel rispondere alle esigenze dei propri clienti. La revisione organizzativa, secondo un modello non gerarchico a matrice, si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento dell’identità cooperativa di ERICA, orientato alla valorizzazione delle competenze interne, alla trasparenza dei processi e all’efficienza nella gestione dei progetti ambientali, da sempre cuore dell’attività della cooperativa.

“Questo primo bilancio rappresenta per il nuovo Consiglio un importante punto di partenza – commenta il Presidente del CdA di ERICA, Luigi Bosio –. Abbiamo voluto dare fin da subito un segnale di continuità nella gestione, ma anche di innovazione interna, rivedendo i ruoli e responsabilizzando maggiormente le figure operative. È un passo necessario per affrontare con rinnovata energia le sfide che ci attendono”.