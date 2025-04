Alba, truffe agli anziani e nuovo codice della strada: a Piana Biglini il confronto con Carabinieri e Municipale

Una serata di confronto e prevenzione si è svolta nel quartiere Piana Biglini di Alba, dove i cittadini hanno potuto dialogare direttamente con le forze dell’ordine su temi di attualità e sicurezza. L’incontro, promosso dal Comitato di quartiere guidato da Giuseppe Giachino, ha visto la partecipazione del luogotenente Claudio Grosso, comandante della Stazione dei Carabinieri di Alba, e della Polizia Municipale, rappresentata dal comandante Antonio Di Ciancia e dall’ispettore Paolo Tosco.

Al centro del dibattito, le novità del codice della strada, entrate in vigore lo scorso 14 dicembre, e i tentativi di truffa ai danni degli anziani, un fenomeno sempre più diffuso e insidioso. Gli interventi delle forze dell’ordine hanno fornito informazioni pratiche e strumenti di difesa per riconoscere e prevenire i raggiri, in particolare quelli che colpiscono le fasce più deboli della popolazione.

“È stato un momento importante di informazione e dialogo, con un bel riscontro da parte dei cittadini”, ha commentato Davide Tibaldi, assessore con delega ai quartieri. “Abbiamo affrontato temi concreti, dal nuovo codice della strada ai rischi legati alle truffe. Una serata partecipata e utile, che vogliamo ripetere anche negli altri quartieri”.

Soddisfatto anche Giuseppe Giachino, presidente del Comitato: “Era giusto portare anche in periferia queste informazioni fondamentali. L’evento ha risposto alle esigenze dei cittadini, che spesso non sanno come comportarsi o a chi rivolgersi in caso di bisogno. È stato un primo esperimento molto riuscito”.