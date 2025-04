Aperto a tutti l’ambulatorio infermieristico delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Alba

Nella città di Alba, c’è un luogo dove professionalità, umanità e dedizione si incontrano ogni giorno: è l’ambulatorio infermieristico delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana – più affettuosamente conosciute come le Crocerossine . presso il Comitato C.R.I. di Via Ognissanti 34.

Questo ambulatorio rappresenta molto più di un semplice punto sanitario: è un presidio di accoglienza, ascolto e supporto rivolto a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle persone più fragili. Le Crocerossine, coadiuvate da medici di medicina generale, presenti tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 17:00 alle 18:00 mettono a disposizione la loro preparazione sanitaria e la loro vocazione al servizio, offrendo prestazioni infermieristiche fondamentali : misurazione della pressione, controllo della glicemia, iniezioni, medicazioni e supporto alla gestione della terapia.

Ciò che rende unico questo ambulatorio è la sua natura volontaria: le Infermiere Volontarie operano gratuitamente, spinte da un profondo spirito di solidarietà. La loro presenza costante è garanzia di serietà, competenza e discrezione. Ogni utente viene accolto con calore e senza fretta, in un clima di fiducia che valorizza non solo la salute fisica ma anche quella emotiva e relazionale.

Le Crocerossine portano avanti un’eredità centenaria, ma il loro operato è più attuale che mai. In un tempo in cui il sistema sanitario è spesso sovraccarico, l’ambulatorio rappresenta una risposta concreta e vicina alle esigenze del territorio. L’impegno delle Infermiere Volontarie è un esempio di come la tradizione del volontariato possa evolversi per rispondere alle sfide del presente.

Un Invito alla Comunità

L’ambulatorio infermieristico è aperto a tutti. Un servizio pensato per chi ha bisogno di un supporto sanitario senza barriere, vicino a casa, in un ambiente sereno. Le Crocerossine invitano la cittadinanza a conoscere da vicino questo spazio di salute e solidarietà.