Cuneo e il bilancio consolidato 2024, 25 milioni di euro in cassa. Fantino guarda avanti: “Il prossimo grande intervento sarà sul Paschiero”

I dati, per come illustrati dall’assessore Valter Fantino in sede di I commissione consiliare, non mentono: il bilancio consuntivo 2024 del Comune di Cuneo alla voce più attenzionata – e cioè quella della spesa corrente – rispetta all’87% i valori della propria versione previsionale: “Questo dato, assieme a quello del risultato di cassa che vede l’ente in attivo per 25 milioni di euro – commenta Fantino – ci rende tranquilli e ci permette di scongiurare il ‘pericolo’ dell’utilizzo di anticipazioni di cassa”.

Fantino ha presentato il consuntivo nella serata di martedì 15 aprile, appunto in commissione. E ha sottolineato come il bilancio si chiuda con un avanzo di 33 milioni di euro perfettamente in linea con i precedenti. Ma che, a differenza per esempio di quello 2024, presenta una voce di avanzo libero ben più corposa e fissata alla quota di 4.437.000 euro, frutto dell’iter operativo ormai avviato dei tanti progetti PNRR e dell’accantonamento preventivo di due milioni di euro operato in passato proprio per coprire gli eventuali ritardi nell’erogazione dei fondi. Il totale di avanzo vincolato, invece, tocca quota 10 milioni di euro.

Un bilancio dinamico e vivace

“Il nostro bilancio, così come quello del 2025 che vedremo tra un anno, conferisce il senso del dinamismo e della vitalità che ha caratterizzato la nostra città anche e soprattutto grazie ai progetti PNRR ormai entrati in fase esecutiva. Ogni settore, anche quelli di cui spesso si parla poco, risulta in forte crescita” ha detto Fantino nel proprio intervento.

Sempre secondo la relazione esplicata dall’assessore le entrate totali si sostanziano in 87 milioni di euro e nel 2024 le entrate in generale sono state superiori di quasi sette milioni rispetto a quelle del 2023. Il bilancio risulta poi coperto, nelle voci dei crediti di dubbia esigibilità, in percentuali comprese tra il 77 e il 100%; le entrate derivanti dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada risultano 4.668.000 euro.

L’indebitamento 2024 risulta di 178mila euro inferiore rispetto a quello del 2023, con un valore pro capite per abitante di 190 euro: “Somme che possono farci piacere ma che prevediamo saranno diverse quando incamereremo il percorso legato al progetto di sostituzione dei corpi illuminanti della città” ha spiegato ancora Fantino.

Il personale comunale a dicembre 2024 risultava di 347 unità.

Fantino: “Il prossimo grande intervento sarà sul Paschiero”

Nelle proprie considerazioni finali l’assessore ha ringraziato i consiglieri comunali che più hanno alimentato, negli anni, il dibattito sul bilancio – di cui moltissimi provenienti dalle fila della minoranza -, spiegando come “quest’anno, nel redigere il bilancio, i dirigenti hanno lavorato rimanendo più concentrati e chiari sull’illustrare l’anno in corso. Una modifica che ritengo importante per raccontare cosa sia stato concluso negli scorsi dodici mesi”.

Poi, Fantino si è lasciato andare a un’amara confessione: “Che il settore Sport non sia ancora riuscito a incidere con forza sulla questione relativa ai necessari interventi di rifacimento dello stadio ‘F.lli Paschiero’ è una ferita aperta – ha detto -. Concluso quello sullo Sferisterio di piazza Martiri, il prossimo grande intervento sarà sul nostro stadio”.