L’Ente Turismo di Langhe Monferrato Roero lancia PAYSAGE+ Aimable": il turismo sostenibile prende forma da Mentone

In occasione del Salon International de l’Agrume (4-6 aprile 2025) al Palais de l’Europe di Mentone, è stato dato il via al progetto "PAYSAGE+ Aimable", un'iniziativa transfrontaliera che coinvolge Italia e Francia per costruire insieme un modello di turismo più sostenibile e condiviso. Il progetto è promosso nell’ambito del Programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 – PITER+ “PAYSAGE+”, con il Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in qualità di capofila.

Il progetto ha trovato la sua prima concreta occasione di dialogo con il pubblico durante l’evento, organizzato dalla Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, partner francese, per avviare un confronto con operatori turistici, amministratori locali, residenti e turisti della zona transfrontaliera. La collaborazione ha messo al centro le risorse naturali, culturali e umane dei territori coinvolti, con l’obiettivo di promuovere un turismo slow che sia rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni locali.

"Questa prima fase di ascolto ha rappresentato un passo concreto per costruire un’offerta turistica condivisa, che rispecchi le esigenze delle comunità locali e dei visitatori" ha dichiarato Bruno Bertero, direttore generale dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. "Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con appuntamenti a Cuneo, Imperia e il Dipartimento delle Alpi Marittime, coinvolgendo attivamente tutta la comunità".

I partecipanti all’incontro hanno potuto partecipare a laboratori partecipativi, raccogliendo spunti per migliorare l’offerta turistica e le infrastrutture. Tra le richieste emerse, si segnala l’esigenza di migliorare i collegamenti ciclabili tra Italia e Francia, e di diversificare l’offerta enogastronomica, da sempre un fiore all’occhiello delle Langhe.

"Siamo solo all’inizio, ma questo progetto è un’opportunità di crescita concreta per il nostro territorio, un modello di turismo che unisce le comunità e rispetta l’autenticità dei luoghi" ha concluso Bertero.