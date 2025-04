Mondovì, possibile torbidità dell'acqua a seguito delle precipitazioni

Viste le perduranti precipitazioni di queste ore, la società che gestisce il servizio idrico cittadino informa che si è verificato un aumento repentino del livello di torbidità dell'acqua distribuita in rete. Da qui, dunque, l’invito a NON utilizzarla se non incolore, insapore e inodore.



I tecnici di Mondo Acqua e gli uffici comunali sono comunque impegnati in un monitoraggio costante della situazione nel caso in cui venisse dichiarata la non potabilità dell’acqua stessa.