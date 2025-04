Savigliano: Denim Day, in piazza Turletti contro la violenza di genere

Mercoledì 23 aprile alle ore 18, in Piazza Turletti a Savigliano, torna per il terzo anno consecutivo il Denim Day, giornata internazionale contro la vittimizzazione secondaria, promossa da APS Break The Silence Italia con il supporto della Consulta Pari Opportunità di Savigliano e la collaborazione dell’Associazione Mai+Sole, del collettivo VOU – Siamo Marea, della Consulta Pari Opportunità di Genola e di un gruppo di autocoscienza maschile.

Il Denim Day nasce nel 1999, dopo una sentenza della Corte di Cassazione che assolse un uomo accusato di stupro perché “i jeans della vittima erano troppo stretti per toglierli senza il suo aiuto”. Da allora, i jeans sono diventati simbolo di protesta contro la cultura del “te la sei cercata”.

Il tema di quest'anno è “Quando mi è successo ero vestita/o così”, per ribadire che l’abbigliamento non giustifica mai la violenza.

Durante l’evento, accompagnato dalla musica di Nede, ci sarà un aperitivo offerto da Break The Silence Italia presso il Caffè Intervallo. Si invita la cittadinanza a portare un paio di jeans da stendere simbolicamente in piazza, che potranno essere donati all’associazione Mai+Sole.