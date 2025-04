Mondovì, escrementi di topi nel micronido di Sant'Anna: edificio chiuso, amministrazione sul posto per avvisare le famiglie

È stato immediatamente chiuso a apartire da ieri, martedì 15 aprile, il micronido di Sant'Anna Avagnina dopo che, a seguito di un'ispezione, cui sono state sottoposte anche altre strutture che offrono il medesimo servizio in Città, sono stati rinvenute tracce di escrementi di topo.

Il sindaco Luca Robaldo e l'assessore Francesca Botto nella serata di ieri hanno chiamato personalmente tutte le famiglie che usufruiscono del servizio, circa una ventina, ma non riuscendo a reperirle tutte questa mattina hanno deciso di recarsi all'ingresso della scuola per avvisarli di persona.

Le aree che non rispondono alle norme igienico sanitarie non coinvolgono direttamente gli spazi gioco utilizzati dai bambini, ma l'edificio, in gestione a una cooperativa, è stato immediatamente chiuso con apposita ordinanza sindacale.

La struttura non riaprirà prima del 2 maggio.